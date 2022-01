Bamba Fall échappe de justesse à la prison

Le maire de Médina a failli terminer sa campagne électorale en prison. En effet, Bamba Fall a échappé à une peine d’emprisonnement pour trouble d’audience.



Venu assister, hier, au procès de l’un de ses militants, signalent Les Échos et L'Observateur, Bamba Fall a été attrait à la barre par le juge agacé par les agissements du maire sortant de la Médina qui ne cessait de rouspéter en pleine audience.



Un comportement qui n’était pas du goût du juge qui le lui a signifié. Les mises en garde du magistrat, invitant Bamba Fall et ses militants à observer le silence n’y changeront rien.



L’édile de la Médina s’illustrait tout au long du procès, en murmurant, acquiesçant… Irrité, le juge interrompt l‘audience et somme Bamba Fall à rejoindre le box des prévenus.



Il y est resté jusqu’à la fin du procès de son militant Mamadou Ly poursuivi pour violences et voie de fait. Heureusement pour lui, en lieu et place d’un procès, le juge a choisi de le sermonner avant de le remettre en liberté.





















































seneweb