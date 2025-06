Bambey : Ibrahima Sène (76 ans) poursuit son fils en justice pour 5 bœufs

Ibrahima Sène, âgé de soixante-seize ans, s'est présenté le cœur lourd, ce jeudi 12 juin 2025, devant le tribunal des flagrants délits de Diourbel. C'est en effet, visiblement contre son gré, qu'il a traduit en justice son propre fils, Serigne Sène (38 ans), pour abus de confiance portant sur du bétail.



Il y a trois ans, le vieil homme avait acheté cinq bœufs qu'il avait confiés à son fils. Mais il est tombé des nues lorsqu'il a appris que ce dernier les avait vendus sans son consentement pour acheter des vaches.



La médiation familiale n'ayant pas abouti à un règlement à l'amiable — Ibrahima Sène ayant refusé le million de francs CFA proposé par son fils pour réparer le préjudice après le dépôt de sa plainte à la brigade de gendarmerie de Bambey — le vieil homme est passé à la vitesse supérieure.



Inculpé pour abus de confiance portant sur cinq bœufs, Serigne Sène a reconnu les faits hier devant le juge Saliou Mbengue.



Cependant, par l'intermédiaire de son avocat, Me Serigne Diongue (son homonyme), il s'est engagé à rembourser son père. Il a ainsi déposé un million de francs CFA séance tenante et a proposé de restituer le 1,5 million restant au mois d'octobre prochain.



Alors que le procureur Papa Khalil Fall a requis "l'application de la loi" et que le conseil de la défense a plaidé pour une application "extrêmement bienveillante de la loi pénale" à l'égard de son client, le juge Saliou Mbengue a ajourné le prononcé de la peine au 09 octobre 2025 et a ordonné la mainlevée du mandat de dépôt.













































