Bamboula à l'ASER: le DG, Baba Diallo, sa famille et ses "militants" font la pluie et le beau temps avec les deniers publics...Effarantes révélations...

Les proches de l'actuel Directeur Général de l'Agence Sénégalaise d’Electrification rurale (ASER) ont , pour dire le moins, les coudées franches dans cette entreprise nationale.



Devant leur Direction Générale et les médias, les syndicalistes ont révélé ce mercredi matin que nombre d'employés de l'ASER sont des personnes qui ont des liens de sang avec le DG Baba Diallo.

En termes clairs, ils ont été recrutés dans le cercle restreint composé de parents venus de son village Nguidjilogne, entre autres militants, amis et sympathisants.

"Cet ensemble de créatures (particulièrement ses parents) forment un bloc qui partout dans l'ASER, font dans le trafic d'influence , dicte leurs "lois" à leur guise." glisse au micro de dakarposte un des travailleurs de l'l'Agence Sénégalaise d’Electrification rurale (ASER)



Plus grave, dans leur plateforme revendicative, les syndicalistes font savoir que :" l'actuel DG, Baba Diallo est en train de s'illustrer par une gestion gabégique, clanique, affairiste...dans tous les domaines"



Non sans citer "la gestion opaque et désinvolte des ressources humaines, des recrutements pléthoriques qui ont fini de rendre obsolète le nouvel organigramme de l'ASER validé avant son arrivée par le Conseil d'Administration."



Chose cocasse, pour accéder à un poste de stagiaire, deux critères sont éligibles: militantisme et/ou être ressortissant du village du DG. Qui plus, aucune mission n'est validée ou autorisée sans la participation de ses "hommes".



Dans le même document que dakarposte publie in extenso, afin que nul n'en ignore, il a été écrit noir sur blanc que : "le magasin de stockage de l'ASER a été vidé et les panneaux solaires illégalement offerts à la radio communautaire de son village, à ses amis ou destinés à son ...usage personnel."



"Pis, le budget de l'ASER destiné au renforcement de capacité est exclusivement géré de manière opaque par le Dg himself; et comble du malheur, récemment sa femme qui l'accompagnait à Dubaï pour une formation a été entièrement prise en charge par la boite."







Nos tentatives de recueillir la version du Directeur Général ont été vaines.





Affaire à suivre...