Banc des Lions : La réaction d’Aliou Cissé, après son limogeage

Sur la sellette depuis l’élimination du Sénégal en huitièmes de finale de la dernière Coupe d’Afrique des nations, Aliou Cissé n’est plus l’entraîneur des Lions. Le ministre des Sports a décidé de ne pas prolonger son bail.



Selon Dsport, la tutelle a informé le président de la Fédération sénégalaise de football, Augustin Senghor, de cette décision gouvernementale, à son retour d’Arabie saoudite où il a assisté à la finale de la Super Coupe de la CAF. Le patron du football sénégalais a ensuite informé le concerné par téléphone.



Le désormais ancien coach des Lions dit l’avoir pris « avec philosophie, hauteur et grandeur», lit-on sur le fil de Dsports.





Selon le site sportif, Cissé a fait savoir à Augustin Senghor que ‘’l’intérêt du Sénégal est au-dessus de tout le monde et que si les autorités en ont décidé ainsi, c’est parce qu’elles ont leur raison’’.



























































seneweb