Bangladesh: la Première ministre «Sheikh Hasina a été contrainte de fuir le pays parce que l'armée l'a lâchée»

RFI: Que se passe-t-il au Bangladesh ? On va essayer de comprendre ce qu'il se joue en ce moment au Bangladesh avec vous Jean-Luc Racine. Il s'agit là de la conclusion d'un mouvement de colère. Comment en est-on arrivé là ?



Jean-Luc Racine : Il faut évidemment d'abord rappeler le pourquoi de cette crise politique. C'est lié à des principes communs à de multiples pays d'Asie du Sud et au Bangladesh, à savoir la réservation d'emplois publics. Mais le cas particulier du Bangladesh, c'est que, traditionnellement, il y a, depuis les lendemains de l'indépendance, en 1971, 30 % de positions dans le secteur public qui sont réservées à des descendants des combattants pour la liberté, c'est-à-dire des citoyens pakistanais au départ, qui se sont révoltés contre le Pakistan et qui ont mené le Bangladesh à l'indépendance.



Les vétérans de l'indépendance...



On pouvait comprendre cela au départ, quand il s'agissait des combattants eux-mêmes, mais maintenant, il s'agit de leurs enfants, voire de leurs petits-enfants. Et dans un contexte où l'accès à l'emploi est une question majeure pour beaucoup de jeunes dans un pays qui est jeune – il y a 175 millions d'habitants, ou presque, au Bangladesh –, cette question est devenue extrêmement sensible. Donc depuis plus d'un mois, un mouvement étudiant s'est cristallisé pour demander l'abolition de ce quota qui avait été supprimé, puis remis en place. La Cour suprême s'est prononcée contre ce quota, mais les manifestations, qui sont devenues très meurtrières puisqu'on n'est pas loin de 300 morts en quelques jours, ont conduit à une crise majeure, avec le départ un peu inattendu, quand même, de Sheikh Hasina, la Première ministre depuis quinze ans.



Oui, parce qu'il faut le rappeler, elle est l'aînée des cinq enfants du fondateur et premier président du Bangladesh. Est-ce que finalement, c'en était trop pour le peuple, cette famille au pouvoir pour le moins sans partage ?



Sans partage, alors que traditionnellement, il y avait deux camps de grandes formations politiques, celle de Sheikh Hasina et un autre parti plus à droite et plus proche des islamistes, qui s'est trouvé marginalisé, qui a boycotté les dernières élections générales en janvier dernier. Et en réalité, il semble bien, - du moins c'est mon interprétation ou mon hypothèse - que la Première ministre a été contrainte de fuir le pays parce que finalement l'armée l'a lâchée et la répression extrêmement meurtrière a été conduite essentiellement par la police et par des paramilitaires. Il y a eu un certain nombre de déclarations de l’armée, dont une par le chef d'état-major à la télévision tout à l'heure, qui signale être près du peuple.



Et justement vient cette question, quelle sera la suite ? Les militaires parlent de la constitution d'un gouvernement intérimaire. Est-ce qu'on va vers une transition ? Est-ce que c'est finalement suffisant pour calmer la colère du peuple ?



Alors c'est une bonne question parce qu'on a deux types d'informations différentes à chaud. D'un côté, il y a des hypothèses sur un gouvernement intérimaire qui serait éventuellement présidé par un écrivain et un universitaire, avec dedans deux ou trois militaires, deux ou trois anciens juges et d'autres personnes. Mais en même temps, le mouvement étudiant - qui a été rappelé à l'ordre en quelque sorte par les militaires, en disant : la Première ministre est partie, maintenant, on se calme - a demandé à ce que si gouvernement intérimaire il y a, il se fasse par le biais de consultations avec le mouvement étudiant et avec les citoyens. Donc point d'interrogation sur comment les choses vont se dérouler dans les quelques heures qui viennent, voire dans les quelques jours qui viennent.



Est-ce que ça peut avoir des conséquences sur la région et la stabilité de la région ?



Pas de façon décisive. On comprend quand même que Sheikh Hasina s'est réfugiée d'abord en Inde et partirait peut-être pour Londres.



Pas de confirmation officielle, pour l'instant en tout cas.



Oui, mais c'est ce qu'on trouve dans les médias. Donc, pour le moment, la situation devrait être sous contrôle, quel que soit le régime de transition. La vraie question : dans l'histoire du Bangladesh, il y a eu plusieurs régimes militaires qui ont duré un ou deux ans. Est-ce que là ce sera un régime militaire ou un régime vraiment intérimaire qui préparerait de nouvelles élections générales ? La question reste ouverte.



































































