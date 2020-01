Banjul "déconnecté "du monde- Impossible d'entrer ou de sortir de la capitale Gambienne

Certaines manifestations, par leur ampleur ou leur nature, peuvent générer des perturbations.

Dakarposte, qui a ébruité en exclusivité les manifestations de protestation survenues ce dimanche matin à Banjul, a appris que "les autorités ont décidé qu'aucune voiture n'entre ni ne sort de la capitale Gambienne".



Quid des raisons? Mystère et boule de gomme!



Peut-être par mesures de sécurité, ou crainte de débordements?



En tous les cas, les radars fureteurs de dakarposte ont remarqué la fermeture des commerces, particulièrement sur le parcours de la manifestation du mouvement citoyen Three Years Jotna (Trois ans ça suffit) .



Il nous revient que le contexte social et revendicatif est des plus tendus, notamment avec des appels à des rassemblements.



Loin de jouer les Cassandre, l'on craint que des violences et dégradations (...) sont susceptibles de se reproduire en Gambie.



Affaire à suivre...