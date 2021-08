Banlieue : Un sapeur-pompier tabassé par un lutteur sinistré dans les zones inondées

La colère gronde toujours dans la banlieue suite aux fortes inondations. Selon Les Échos, des tensions ont éclaté entre les habitants du quartier Alassane Dia de la commune de Diamaguène Sicap Mbao et les sapeurs-pompiers.



Alors que les jeunes s’affairaient à faire évacuer les eaux stagnantes dans les maisons et les ruelles, les soldats du feu qui s’affairaient autour des tuyaux anacondas tentent de les orienter dans d’autres endroits pour faciliter l’écoulement des eaux.



Les jeunes s’y sont alors opposés catégoriquement. Dans ce méli-mélo, un pompier a été sauvagement agressé et rudoyé par un jeune sinistré.



Étant plus costaud, le lutteur sinistré l’a soulevé, envoyé avec violence au sol et malmené dans les eaux stagnantes.



Face à la furie des populations, les sapeurs-pompiers se replient avant de revenir à la charge pour solder leurs comptes avec le mis en cause. Ce dernier a disparu dans la nature.