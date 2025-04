Banque Mondiale- Perspective d'un appui budgétaire d'ici fin 2025

Le Ministre des Finances et du Budget, Cheikh DIBA, a échangé avec Ousmane Diagana, Vice-Président de la Banque mondiale pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre, en présence de plusieurs directeurs sectoriels, dans le cadre des échanges avec les partenaires multilatéraux.



Dans une dynamique d’efficacité et d’accélération, les échanges ont porté sur :

➡️ L’état d’avancement des réformes en gestion des finances publiques,

➡️ Les progrès dans la mobilisation de financements internes, notamment via l’appel public à l’épargne,

➡️ La formulation de nouveaux programmes appuyés par la Banque mondiale.



La Banque mondiale a réaffirmé son soutien, avec la perspective d’un appui budgétaire d’ici fin 2025, en phase avec les priorités de la Vision Sénégal 2050.











































