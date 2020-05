Bara Guèye "Clean Oil", Adja Diallo, Alassane Mbaye "Le Griot des VIP"...arrêtés et ...placés en garde à vue par la Section Recherches de la gendarmerie

Comme d'aucuns le subodoraient, le célèbre Bara Guèye de l'entreprise "Clean Oil", l'illustre pin-up Adja Diallo qui n'est plus à présenter, "Niang Kharagne", Alassane Mbaye qui s'enorgueillit du titre de "Griot des Vip" entre autres parents (Maria Mané), amis, célébrités, sympathisants... bref tout ce beau monde qui a enfreint la loi sont, au moment où ses lignes sont écrites, entre les mains de la redoutée mais redoutable Section Recherches de la gendarmerie. Quid du motif? Comme l'a écrit dakarposte, ils ont fait fi de l'arrêté qui porte l'estampille du ministre de l’Intérieur interdisant les manifestations et rassemblements de personnes dans des lieux ouverts ou clos au Sénégal en raison de l’épidémie du coronavirus (voir article ci-dessous du mariage de Bara Gaye "Clean Oil")



Comme vous le voyez dans la vidéo, ceux qui ont assisté aux réjouissances (mariage de Bara Gaye et Zeyna organisé en plein couvre-feu) n'ont pas, du tout alors respecté la distanciation sociale.





Aux dernières nouvelles, ils ont été placés en garde à vue.



Nous y reviendrons!