Bargny en ferveur : Ousmane Sonko célèbre la fidélité de ses bastions

Sous un ciel vibrant d'enthousiasme, la commune de Bargny s'est muée en un théâtre de liesse populaire pour accueillir le Président Ousmane Sonko. Venu personnellement s'enquérir du déploiement et de la ferveur entourant la vente des cartes de membre de PASTEF-Les Patriotes, le leader politique a choisi cette tribune pour adresser un message empreint d'une profonde solennité aux populations locales.



Face à une assistance captive et visiblement émue, Ousmane Sonko a ouvert son allocution par un vibrant hommage aux martyrs de la localité, saluant le sacrifice de ceux qui ont pavé le chemin de la liberté. Dans un style mémoriel et empreint de reconnaissance, il a magnifié le rôle cardinal que les patriotes de Bargny ont joué dans l'avènement et la conquête du pouvoir par sa formation politique. Cette étape inaugurale marque le point de départ d'une grande tournée dédiée à la remobilisation des troupes et à la consolidation des bases du parti à travers le pays.

