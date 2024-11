Barth dément Sonko : « Aucun service de renseignements ne peut sortir des preuves qui attestent que j’ai des armes ».

La coalition « Samm Sa Kaddu » a fait face, ce mardi après-midi, à la presse presque simultanément à Pastef, dont le leader tenait une déclaration. Cheikh Tidiane Youm, Pape Djibril Fall, Bougane Guèye et Barthélémy Dias ont accusé Ousmane Sonko et ses troupes de verser dans des provocations, créant une série de violences « sous le regard complice du ministre de l’intérieur ». Accusé de traîner avec un arsenal d’armes, Barthélémy Dias fulminera, sans hésiter : « Aucun service de renseignement ne peut sortir des preuves qui attestent que j’ai des armes ».



Le maire de Dakar ne manquera pas, en passant, de faire quelques révélations sur Ousmane Sonko lorsqu’il souffrait des persécutions du défunt régime. « Ce monsieur est venu chez moi les larmes aux yeux pour me dire que les gens veulent le tuer et brûler sa maison. Il a souhaité que je lui vienne en aide. Je l’ai soutenu et il a vu des choses en ma possession. Je lui ai donné un truc et lui ai appris comment manipuler une arme . J’ai mis à sa disposition ma sécurité et j’ai veillé sur sa famille. Pendant 09 jours, je l’ai nourri et escorté. Aujourd’hui, il se résout à vendre la mèche. Nous nous rencontrerons incessamment.

















































































































































dakaractu