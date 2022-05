Barth en guerrier devant le ministère de la DAF avec ses partisans – En cause ? L’annulation probable de la liste de YAW

C’est un Barthélémy Dias très décidé qui s’est installé cet après-midi devant les locaux de la Direction générale des élections. Accompagné de plusieurs de ses partisans et protégé par ses gardes du corps, il a même voulu forcer la porte du ministère mais il en a été empêché par les forces de l’ordre venus en nombre pour sécuriser les lieux.

Barth avait appris que la liste de Yewwi serait annulée pour plusieurs irrégularités (pour non respect de la parité) et que donc ses amis ne pourraient pas postuler pour être membres de l’Assemblée nationale. C’était la raison de sa présence au ministère de l’Intérieur.

Mais tout est fini qui finit bien car ils ont quitté les lieux après avoir eu la confirmation que leur liste ne sera pas invalidée. L’épreuve de force n’a donc pas eu lieu comme on pouvait le craindre.