Barthélémy Dias: "Macky Sall cherche à m'éliminer (... ) Bagn bagn beug, Macky dina beuree (...) Le régime a les mêmes sondages que nous, il n'y a aucune possibilité pour Benno de gagner les locales"

À quelques semaines des décisives élections locales, tout porte à croire que la campagne pour ce scrutin tant attendu s'amorce. Les candidats ont tous - qu'ils l'admettent ou non - un oeil rivé sur les sondages. Et ils sont servis : chaque semaine, et même parfois plusieurs fois par semaine, diverses photographies de l'opinion sont effectuées, avec des études d'intentions de vote pour le 23 Janvier 2022. De nombreux sondages sont réalisés, quelquefois publiés, commentés, avec des résultats parfois contradictoires.

Comme vous le voyez dans cette vidéo capturée par la rédaction de dakarposte, Barthélémy Dias, qui faisait encore face à la presse, a révélé que le Président Macky Sall, qui détient des résultats de sondage "qui ne lui sont pas favorables" chercherait à l'éliminer.

"Et, l'édile de Sacrée-Coeur Mermoz,de renchérir: " Beug beureee, bagn beuree beuree" (Qu'il (Macky Sall) le veuille ou non, nous allons en découdre d'abord pour les locales en Janvier prochain). Je le répète, tous les sondages effectués jusqu'à présent donnent Yeewi Askanwi vainqueur des élections. Il n'ya aucune possibilité pour Benno de les gagner. Macky Sall souhaite ardemment que je ne participe pas aux locales, mais c'est peine perdue "

Et, Barth, comme on le surnomme, tenu de déférer à l'assignation de la Cour d'Appel ce mercredi matin, d'appeler à la résistance.























