Barthélémy Dias dément avoir rejoint Macky Sall et prolonge le suspens à propos du soutien de Khalifa Sall à un candidat de l'opposition

Annoncé dans le Macky, c’est sur page Facebook que Barthélémy Dias a remis les pendules à l’heure. Le maire de Mermoz, Sacré-Cœur a qualifié de « fake-news » ces rumeurs qui ont fini d’envahir les réseaux sociaux. « Réveillez Macky Sall à 3 heures du matin et dites lui que Barthélémy Dias vous a rejoint, il n’y croirait pas une seconde », rectifie le lieutenant de Khalifa Sall. « Ils ont raconté que je suis allé chez Aïda Mbodj or je ne sais même pas où elle habite, elle non plus n’est jamais venue chez moi », martèle Dias fils qui réitère son engagement aux côtés de Khalifa Sall pour « bouter hors du pouvoir Macky Sall ». A ce propos, le maire de Mermoz précise qu’il n’est pas question pour les Khalifistes de boycotter les élections du 24 février prochain. Seulement, la décision qui est attendue de l’ancien maire de Dakar n’interviendra pas avant le 07 février. Selon Barthélémy Dias, Khalifa Sall et ses partisans n’édifieront les candidats venus solliciter leur soutien qu’après la décision de la Cour de justice de la Cedeao auprès de laquelle les conseils de l’ex édile de la capitale avaient introduit un recours.