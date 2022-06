Barthélémy Dias depuis Paris « lance sa campagne, fouille dans la magistrature » et donne rendez-vous ce mercredi pour le début d’une longue lutte contre le 3e mandat...

Le maire de la ville de Dakar s’est encore défoulé sur le régime de Macky Sall après la sortie des listes retenues pour participer aux élections législatives prochaines.



Hors du pays, Barthélémy Dias a emboîté le pas à certains de ses camarades de l’opposition pour récuser la démarche qui aurait abouti à ce choix partiel de listes devant participer aux élections. Pour le maire de Dakar, Macky Sall est simplement dans une logique de distraire les sénégalais parce qu’en réalité, juge la tête de liste de Dakar, « c’est juste les élections présidentielles qui le préoccupent ».



« Tout ce tintamarre sur les législatives, ces calculs à n'en plus finir, c’est juste pour se projeter facilement vers un 3e mandat. Il est conscient de la force de l’inter coalition Wallu-Yewwi », affirme le maire de la ville de Dakar devant la diaspora sénégalaise et particulièrement, les investis de la coalition Yewwu Askan Wi devant qui, il tenait un point de presse à travers une invitation de la coalition qu’il a représentée.



Dias-fils compte sur la mobilisation pour que cette forfaiture, ne puisse être orchestrée. « C’est au peuple de régler le problème parce qu’il est bien souverain pour dire non à ce qui se trame. Donc soyons prêts pour ce mercredi car, c’est le début d’une longue lutte contre le troisième mandat », invite le maire de Dakar qui rassure la diaspora qu’il sera bien à Dakar ce jour où la coalition Yewwi Askan Wi devra tenir sa manifestation.



D’ailleurs, Barthélémy Dias veut que « les sénégalais de l’extérieur envahissent les consulats pour eux-mêmes, manifester leur amertume. Il faut que vous compreniez que c’est un combat de longue haleine. C’est une opportunité pour nous, de faire l’économie d’une instabilité au Sénégal et nous sommes déterminés à faire partir le président Macky Sall » dira le maire de Dakar qui veut annoncer déjà la couleur, pour le prochain rendez-vous à la place de la nation.



Par ailleurs, Barthélémy Dias se tournant vers les magistrats pour évoquer la question de l’invalidation de certains recours, se désole que certains d’entre eux, dit-il, « ne comprennent pas le sens de leur mission. Il y a des magistrats qui pensent qu’ils doivent s’aplatir comme des vers de terre devant l’exécutif, en pensant qu’ils peuvent échapper à la furie des populations. Ainsi, peste Dias-fils, « le problème du Sénégal ne se limitera pas seulement au président Macky Sall, mais à toutes les personnes qui sont à l’origine de l’instabilité qui s’apprête à travers le Sénégal... »



La tête de liste de la coalition Yewwi Askan Wi à Dakar, avant de rendre la parole aux militants de la diaspora, appelle encore les citoyens sénégalais à sortir mercredi prochain, pour la réussite de la manifestation...





















































dakaractu