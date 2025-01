Barthélémy Dias, encore deux cartes à jouer

Barthélémy Dias ne lâche pas le morceau. Me Amadou Sall, au nom du pool d’avocats défendant le désormais ancien maire de Dakar, annonce que leur client va introduire deux recours au niveau de la Cour suprême. Le premier pour contester la décision du préfet le considérant démissionnaire en tant qu’édile de la capitale et le second pour obtenir l’annulation de sa radiation de l’Assemblée nationale.



Les Échos, qui rapporte les propos de la robe noir dans son édition de ce jeudi, précise que Me Sall réagissait au rejet par la Cour d’appel de la requête de Dias dénonçant l’acte préfectoral fatal à son mandat d'édile. La première requête est «prête», «signée», révèle l’ancien ministre de la Justice, repris par le journal. «Elle sera déposée aujourd’hui (Ndlr, mardi 31 décembre) ou le 2 janvier [ce jeudi]», fixe Me Sall.



«Les conseils de Barthélémy Dias assurent qu’ils vont engager la même procédure contre sa radiation de la liste des députés», complète Les Échos.



Avant de subir un revers devant la Cour d’appel, Barthélémy Dias, qui avait saisi le Conseil constitutionnel, a vu les Sages se déclarer incompétents à propos de sa radiation de l’Assemblée.



















































































