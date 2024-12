Barthelemy Dias persiste et signe: "Je reste et demeure le Maire de Dakar jusqu’à la fin de son mandat, en 2027..."

COMMUNIQUE DE PRESSE



La Police bloque une visite de chantier et l’accès à l’Hôtel de Ville de Dakar interdit : une tentative inacceptable de déstabilisation

Ce matin, lors d’une visite de chantier des routes de la Cité Keur Gorgui, le Maire de Dakar, Barthélémy Dias, a été confronté à une présence policière injustifiée. Parallèlement, un fait grave et inédit s’est produit : l’accès à l’Hôtel de Ville de Dakar a été interdit aux agents municipaux et aux élus de la capitale. Cette situation compromet la tenue du bureau municipal prévu aujourd’hui et constitue une atteinte flagrante aux institutions démocratiques et aux droits des élus locaux.

Nous condamnons fermement ces agissements, qui s’inscrivent dans une stratégie manifeste visant à paralyser l’administration municipale et à déstabiliser la gestion de la ville. L’objectif est clair : préparer le terrain à l’instauration d’une délégation spéciale pour retirer au peuple dakarois le choix qu’il a souverainement exprimé en 2022.

Nous rappelons avec force que Barthélémy Dias reste et demeurera le Maire de Dakar jusqu’à la fin de son mandat, en 2027.

Toute tentative visant à court-circuiter la volonté populaire ou à porter atteinte à la continuité des institutions de la Ville de Dakar sera combattue avec détermination. Nous appelons les Dakaroises et Dakarois ainsi que tous les défenseurs de la démocratie à rester mobilisés face à ces manœuvres indignes.

Le mandat confié par les citoyens de Dakar est une responsabilité sacrée que nous n’abandonnerons sous aucune pression ni intimidation. Nous exhortons les autorités à cesser immédiatement ces pratiques anti-démocratiques et à respecter les principes de l’État de droit.



La cellule communication du Maire de Dakar