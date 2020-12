Barthélémy Dias 'valide' le 3e mandat de Macky Sall : « Il va le faire et le gagner car le terrain électoral est biaisé (...) Il n'est pas battable sur le terrain... »

Un sujet trop prématuré selon certains acteurs politiques, mais loin d'être l'avis du maire de Mermoz/Sacré-Coeur qui continue à faire des alertes sur les manœuvres du président Macky Sall. En réalité, le maire Barthélémy Dias, a clairement fait entendre ce qui pourrait être considéré comme un aveu d'échec, par rapport au combat à mener par le camp de l'opposition.



Invité du 'Grand Jury' sur la Rfm, Dias-fils considère que, sur la question du 3e mandat, c'est déjà une chose actée. « Si le peuple sénégalais estime que d'autres vont se mobiliser à sa place, je le dis ici, le président de la République fera un 3e mandat et va le gagner parce qu'il n'est pas battable sur le terrain électoral », confie le maire de la commune de Mermoz/Sacré-Cœur.



« Il faut que les gens se rendent à l'évidence », semble nous dire le compagnon politique de Khalifa Sall qui croit par ailleurs que seul un peuple debout pourra s'opposer à ce qu'il qualifie de coup d'état constitutionnel et destituer ces dealers politiques.



« Ainsi, ce débat sur la question du 3e mandat ne sera que peine perdue si on se donne le plaisir d'être de 'simples téléspectateurs face aux dérives du régime et de son chef qui ne mijotent que pour éliminer des candidats avec 'sa pseudo justice', à travers son système électoral où il permet à certains de voter et d'autres d'être exclus et aussi avec ce système de parrainage où il choisit lui-même ses candidats... » a indiqué Barthélemy Dias.





























