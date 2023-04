Bassirou Diomaye : «C’est un procès contre l’éligibilité de Sonko»

«C'est un procès contre l'éligibilité du président Ousmane Sonko. Ni plus ni moins. Et dans cette perspective, l'urgence et la précipitation notées rendent compte d'une volonté de livrer commande, hic et nunc, au prince dont le regard hésitant est figé sur l'échéance du 25 février 2024», dit-il.



Ce que M. Faye ne comprend pas, c’est comment le procès en appel a pu être programmé alors qu’Ousmane Sonko a jusqu’au 29 avril prochain pour faire appel. «Ce délai court toujours, mais les magistrats ont décidé de juger avant l’expiration même de ce délai à lui imparti par la loi», dénonce-t-il.



































































igfm