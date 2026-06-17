Bassirou Diomaye FAYE à Accra pour la conférence de l’ONU sur la traite négrière africaine

Ce mercredi, le chef de l’État a quitté Dakar pour se rendre à Accra pour participer à la Conférence consultative de haut niveau sur les étapes futures menant à l’adoption de la résolution de l’ONU concernant la traite négrière africaine, a révélé le bureau de la Présidence sénégalaise.



Cette assemblée, qui se déroule à Accra, capitale du Ghana, rassemble des chefs d’État et de gouvernement, des ministres, des juristes, des universitaires, ainsi que des représentants d’entités régionales et internationales.



Son but est de déterminer les mesures futures pour promouvoir la mémoire, la reconnaissance et la justice réparatrice.



































































walf