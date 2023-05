Bassirou Diomaye Faye n’a pas bénéficié d’une liberté provisoire

Depuis hier, très tard dans la nuit, une certaine presse parle de la libération de Bassirou Diomaye Faye.



Joint au téléphone, Me Moussa Sarr qui pilote le pool d'avocats qui défend le mis en cause dément l'information.



L'avocat affirme que jusqu'au moment où il a été interpellé sur la question il n'avait aucune information concernant la libération du secrétaire général du Pastef.



" Je ne suis au courant d'aucune décision du juge allant dans le sens de libérer provisoirement mon client. En tant qu'avocat faisant partie de sa défense, je devrai être au courant si cette décision avait été prise" a dit Me Moussa Sarr.















































seneweb