Bassirou Diomaye Faye sur l'affaire Samba Ndiaye : « Nous devons faire preuve de dépassement ».

Sévèrement critiqué par les militants du Pastef, notamment des responsables du parti, après la nomination de Samba Ndiaye comme PCA de SN-HLM, le chef de l'État Bassirou Diomaye Faye a voulu jouer la carte de l'apaisement. Il demande à ceux qui exigent le limogeage de l'ancien maire de Ndoffane de « faire preuve de dépassement ». « Je l'ai déjà dit : nous venons de loin, après des heurts qui ont marqué notre pays. Nous avons souffert et celui qui a subi le plus, Ousmane Sonko, a annoncé avoir pardonné. Nous devons faire preuve de dépassement (…) Nous avons annoncé des appels à candidature, donc nous ne nous bornons pas seulement aux gens qui font partie de nous (PASTEF). Ceux qui, par le passé, nous ont injuriés y font également partie. Les Sénégalais nous ont fait confiance grâce à notre projet, et ce projet inclut tous les Sénégalais", a précisé Bassirou Diomaye Faye, interpellé par nos confrères sur cette question qui secoue le pays depuis ce mercredi 23 octobre 2024.



















































































































dakaractu