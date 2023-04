Bassirou Diomaye en garde à vue : Ce qui lui est reproché

Bassirou Diomaye Faye a été arrêté puis placé en gardé à vue hier pour «outrage à magistrat", «diffusion de fausses nouvelles» et «diffamation envers un corps constitué ».



En cause, un texte publié sur Facebook et dans lequel il écrivait: «Certains magistrats, une infime minorité, se sont donnés comme mission d'égorger, de dépecer et de servir de la viande fraîche d'opposants politiques au Président Macky Sall».



Me Abdoulaye Tall, présent au moment de l'arrestation, note qu'il «a été enlevé devant son lieu de travail, sans mandat et au-delà de l'heure légale».

























































IGFM