Bâtiment effondré à Kaolack : La dimension des fers (8mm) et l'existence d'une boulangerie dans un bâtiment à usage d'habitation, incriminées.

On en sait un plus sur les causes qui auraient provoqué l'affaissement du bâtiment à Ocass.

Selon les premiers éléments dont dispose Dakaractu, le bâtiment reposait sur des fers à béton de diamètre 8mm. En tout cas, trop faible pour pouvoir supporter une infrastructure de type R+1.

En plus, la maison abritait une boulangerie dont le four dégageait une forte chaleur qui aurait complètement réduit la durée de vie du bâtiment.

Il faut rappeler que selon le décret n°2019-2277 réglementant les activités de production, de distribution et de vente des produits de boulangerie et des pâtisseries au Sénégal, à son article 8 (chapitre IV) les boulangeries doivent se conformer aux règles de construction et d'aménagement prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d'environnement et de construction...