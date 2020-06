Baux Maraîchers: Un garçon de 14 ans victime de viols répétitifs

Un homme de 36 ans, rabatteur de clients et vendeur de tickets à la gare routière des Baux Maraîchers, est accusé de viols réplétifs sur un garçon de 14 ans, apprenti mécanicien.



Selon "L’Observateur", il a été arrêté et déféré au parquet et placé sous mandat de dépôt.



L’homme de 36 ans serré, est un prédateur sexuel qui squatte les plages et les rues dans les quartiers en quête de proies constituées d’adolescents, si l’on en croit bien aux témoignages de son voisinage.