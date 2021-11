Baux maraîchers : Neuf Sierra-Léonaises arrêtées pour trafic de migrants

La police de Pikine a procédé à l’interpellation de neuf Sierra-Léonaises à la gare routière des baux maraîchers. Selon « les echos » du jour, les demoiselles ont débarqué à bord d’un bus immatriculé ZG 3151 C en provenance de leur pays et attendaient un certain Boubacar Diallo qui, selon elles, devait venir les chercher à la gare.



En effet, Diallo est l’oncle de trois des filles, dont la tranche d'âge varie entre 20 ans et 30 ans. Elles ont pris le bus à Mandat Douane en partance pour Dakar. Conduites au commissariat de l’arrondissement, les filles affirment qu'elles sont en séjour à Dakar pour quelques jours avant de retourner à Freetown.



Au bout du compte, ces dernières ont été mises à la disposition de la division nationale de lutte contre le trafic de migrants pour les besoins d’une enquête.



























seneweb