Bavure policière à « Niéty Mbaar » : Prévu aujourd’hui au tribunal de Pikine, le procès des frères Omar et Abdou Khadre Gningue enrôlé pour vendredi prochain

Omar Gningue et son frère Abdou Khadre Gningue devront patienter avant de faire face au juge en charge de leur dossier. Les deux frères, qui devaient être jugés séparément ce 12 et 13 mai 2020 au tribunal de Pikine vont mettre leur mal en patience. Le parquet n’ayant pas enrôlé le dossier qui devait passer aujourd’hui en flagrants délits, l’a programmé pour ce vendredi 15 mai 2020.

Placés sous mandat de dépôt par le procureur de Pikine, cette décision fait suite à une altercation entre la famille des Gning et les policiers. Les vidéos, balancées sur la toile montrent comment les forces de l’ordre tabassent des membres de la famille. Un échange virulent entre les parties, en plein couvre-feu, qui avait provoqué la colère du voisinage qui estime que les forces de l’ordre se sont trompés de cibles.

D’ailleurs, selon les témoignages, ce jour là, Abdou khadre Gningue était en train de verrouiller son véhicule au moment des faits. Quant à son frère Omar, il aurait regagné le domicile familiale depuis 18 heures 30 minutes ce jour-là, sans ressortir. Pour ce qui est du jeune Omar, âgé de 17 ans, il sera jugé au tribunal des mineurs. Dépeint comme un garçon pieux, il est aussi incarcéré.

Affaire à suivre...