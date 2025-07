Bavures présumées : Pape Djibril Fall s’offusque contre le silence du gouvernement

Pape Djibril Fall, le leader des Serviteurs a abordé, hier, le sujet des deux jeunes morts à Cambérène. Face aux journalistes, M. Fall a exprimé ses condoléances aux familles des deux adolescents décédés à Cambérène et de Talla Keita, tous victimes présumées de bavures. Il a vivement critiqué le silence du gouvernement face à ces événements tragiques.



«On ne les a ni vus ni entendus», leur a-t-il reproché. Le député a également accusé les autorités de ne pas avoir tenu leurs engagements de mettre fin aux bavures policières. « Ils nous avaient promis que ça ne se reproduirait plus », a-t-il affirmé, soulignant le fossé entre leurs déclarations et la réalité du terrain.



































































Igfm