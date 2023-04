Bayern Munich : Mané et Sané se sont expliqués, le Sénégalais sanctionné

L'affaire a fait grand buit ces dernières heures en Allemagne. Entré en cours de jeu face à Manchester City mardi soir, en quart de finale aller de Ligue des champions, Sadio Mané s'est pris la tête avec Leroy Sané en fin de match et la dispute s'est prolongée dans le vestiaire après le match. Selon une information révélee par Bild et confirmée ensuite par l'ensemble de la presse allemande, le ton est monté et le Sénégalais a frappé Sané au visage, le faisant saigner à la lèvre.



Ce jeudi matin, les deux joueurs se sont entraînés normalement au centre d'entraînement du Bayern Munich et ont présenté leurs excuses au reste du vestiaire. Selon Bild, une réunion a aussi eu lieu ce matin entre les dirigeants du Bayern et les deux hommes, qui se sont expliqués. Réunion durant laquelle Mané aurait reconnu son erreur.



Sadio Mané suspendu jusqu'à nouvel ordre

Selon Bild, le Bayern Munich a tranché et a décidé de sanctionner son attaquant sénégalais en le suspendant jusqu'à nouvel ordre. Son contrat n'est pas résilié, mais il est donc écarté temporairement de l'équipe première suite à son coup de sang.



Une sanction qui risque d'accentuer les rumeurs concernant un départ estival de Mané. Sa première saison a été décevante en raison notamment de sa grave blessure avant la Coupe du monde, mais pas que. Le Sénégalais n'a pas encore réussi à se fondre dans le onze bavarois et son accrochage avec Sané pourrait lui jouer des tours. C'est notamment l'avis du journaliste de Sky Sports DE Florian Plettenberg, qui croit savoir que plusieurs joueurs du vestiaire bavarois ont été choqués par l'attitude de Mané et ne le voient pas rester au club la saison prochaine.



"Le FC Bayern ne peut pas accepter ça, a notamment déclaré ce journaliste réputé proche du club bavarois. Cela ira plus loin qu'une simple amende. Le club doit montrer l'exemple. Avec Tuchel, ils ont engagé un entraîneur sous lequel de telles choses ne devraient pas se produire. Je ne pense pas que Sadio Mané ait un avenir au Bayern au-delà de l'été."





































Daily Mercato