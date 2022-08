Bby: Fatoumata Niang Ba appelle à la remobilisation des troupes pour faire face aux fossoyeurs de la République

« Les élections législatives qui viennent de se terminer confortent encore une fois de plus la majorité au Président Macky Sall », s’est réjouit Fatoumata Niang Ba, dans un communiqué parvenu à la rédaction.



Selon la présidente de l’Union pour le développement du Sénégal renouveau (Udes/R): « Le capital de sympathie de nos concitoyens à l’endroit du Président de la République reste intact. Le Président Macky Sall est conscient des enjeux et de l’avenir du Sénégal. Il s’y attele jour et nuit. Son leadership aujourd’hui l’oblige à intégrer un environnement sous régional perturbé, et s’impliquer dans la résolution des conflits en Afrique. C’est pourquoi nous devons tout faire pour préserver la paix au Sénégal. Notre stabilité politique nous est enviée à travers le monde entier ».



Pour y arriver, la responsable politique de Benno Bokk Yaakar à Grand Yoff estime que « le Président Macky Sall a besoin du soutien indéfectible des citoyens Sénégalais pour mener à bien sa mission. Son statut de président de l’union africaine exige un soutien sans faille de tous les Sénégalais épris de paix et de justice. Il est notre porte étendard. Le fragiliser, c’est salir son drapeau, son pays… »





La présidente de Udes/R de poursuivre en défiant l’opposition: « Le temps de la démocratie exige qu’on s’oppose dans la dignité et le respect. Les Sénégalais sont assez majeurs pour défendre leurs droits. Des pyromanes veulent déstabiliser le Sénégal. Nous ne laisserons pas faire ».



Mme Ba appelle ainsi ses camarades de Benno Bokk Yaakar à la remobilisation. « Nous nous dresserons vaillamment contre tous les fossoyeurs de la République.

C’est pourquoi , je lance un appel à tous militants de Benno Bokko Yakkar, qu’ils constituent un rempart autour du Président Macky Sall pour la paix sociale et lui permettre de gouverner dans la quiétude, au rythme qu’il aura choisi pour mener à bien sa mission. C’est notre sacerdoce et nous en sommes tous comptables.

Nous devons nous remobiliser aujourd’hui plus que jamais pour les échéances à venir ,oublier nos querelles intestines et se battre pour l’essentiel »