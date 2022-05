Bébé déclaré mort à l'hôpital de Kaolack : le procès de l'assistante infirmière renvoyé au 25 mai pour...

Seynabou Diène, l'assistante infirmière, qui avait déclaré le bébé Souleymane Diallo mort, a été attraite ce 18 mai à la barre du Tribunal de Grande instance de Kaolack.



Le tribunal a sollicité la comparution des témoins pour la tenue du procès et l'assistante infirmière devra comparaître le 25 mai.



Pour rappel, la mise en cause avait établi un certificat de décès alors que le constat du décès n’était pas de ses compétences.



Elle est poursuivie pour mise en danger de la vie d'autrui et usurpation de fonctions de médecin même si la partie civile avait introduit une lettre de désistement, après avoir déposé une plainte. Une liberté provisoire a alors été accordée à la prévenue.



















































seneweb