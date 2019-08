Belgique : Une Sénégalaise retrouvée morte dans son appartement

Le corps sans vie de Bineta Sagna a été retrouvé ce mardi 06 août 2019, à son domicile établi à Bruxelles en Belgique, d'après une information d'un membre de la famille reprise par Brussels Information Press.



Les circonstances du décès ne sont pas encore élucidées à ce stade. Mieux, il faudra, toujours selon la même source, attendre les résultats de l'enquête ouverte par la police qui a été informée par un proche de la victime.



Bineta Sagna était la fondatrice et présidente de l'Agence de relations publiques Media et Communication la Sénégauloise. D'origine Sénégalaise, née en France, elle avait été classée, en 2017, parmi les leaders qui faisaient l'Afrique par le Tropics Magazine de Johannesburg.



Bineta Sagna était aussi présente dans l'organisation de la soirée "Rire contre le racisme" en septembre 2015 à Bruxelles. Militante féministe, elle refusait le "rôle" que certains hommes imposent aux femmes : "Soyez des femmes non-conventionnelles qui se jouent du poids des stéréotypes et embrassent des professions soi-disant dites masculines".



Après des études universitaires en droit et en commerce, Binta Sagna fonde son agence de communication : une agence de Consulting qui s'occupe de la mise en place de projets et de leur médiatisation. Avec celle-ci, elle réussit la création d'un puissant réseau de femmes africaines qui gèrent des projets et événements d'envergure internationale.