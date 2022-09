Benno Bokk Yakaar : Les impératifs du Conseil des sages.

Le secrétariat national du Conseil des Sages de la coalition Benno Bokk Yakaar, au lendemain des deux élections, a fait le point sur la situation politique, notamment au sein de la coalition présidentielle.



Sous la présidence de son coordonnateur national, Yéro Déh, une appréciation a été faite à l’effet d’examiner les résultats des dernières élections législatives. Après s’être félicité de la tenue du scrutin du 31 juillet dernier dans le calme, une bonne organisation technique et sous la supervision des observateurs nationaux et étrangers, le Conseil des Sages constate ainsi la confirmation de la crédibilité du système électoral et de notre démocratie sénégalaise.



Cependant, le Conseil des Sages fera noter la nécessité d’étudier les signaux perçus dans les résultats des dernières joutes électorales (locales et législatives) et de dégager les voies et moyens de réviser la stratégie politique dans le cadre d’un dispositif plus adapté en direction de la prochaine échéance, celle présidentielle de 2024. Le conseil des Sages invite à une prise en compte accrue de la gouvernance politique de BBY afin d’y apporter les réajustements nécessaires.



À cet égard, le conseil apprécie la relance de la dynamique unitaire de la coalition qui impliquerait d’une part une concertation plus fréquente et directe du Président de la Coalition avec les structures notamment les Jeunes, les femmes, les cadres et même, les Sages. Il urge également pour le Conseil des sages, de la mise en place d’un cadre de rencontre périodiques avec l’ensemble des leaders des partis alliés. Une orientation qui aura pour finalité de regagner la confiance et la remobilisation de l’ensemble des militants et des citoyens, depuis les cellules de base dans les quartiers et villages à l’échelle nationale.