Bibi Baldé : «La fierté qui l’anime aujourd’hui… »

Abdoulaye Bibi Baldé ne fait plus partie du gouvernement. Il a, cependant, tenu à adresser un message de remerciement au chef de l’Etat. Dans un message parvenu à Seneweb, il s’est aussi exprimé sur son avenir politique.



«Je tiens à remercier le Président Macky Sall qui m’a accordé sa confiance et avec qui j’ai cheminé depuis 2012 en occupant respectivement les postes de Ministre de l’Agriculture, du Plan, de l’Environnement et enfin de la communication et télécommunications. Aujourd’hui une grande fierté m’anime : celle d’avoir servi mon pays et d’avoir contribué à son repositionnement au niveau continental et international. Cette opportunité m’a été offerte par le Président de la République, qui au-delà de sa vision d’un Sénégal émergent, a fait confiance aux hommes et femmes issus de différentes localités afin de traduire cette vision d’un pays en développement, qui porte ses fruits.



’’Mon avenir politique’’



« J’ai toujours répondu aux appels du Président Macky Sall car j’ai foi aux valeurs qu’il incarne. Notre jeunesse et notre Nation toute entière a besoin de leaders tels que lui. Je reste à la disposition de mon pays car l’expérience engrangée au cours de ces six (6) années passées dans les hautes sphères décisionnelles de la République, m’a permis d’acquérir une expertise avérée que je suis déterminé à mettre au service de la Nation. Je félicite vivement mon grand-frère Moussa Baldé, actuel ministre de l’Agriculture et de l’Équipement rural, qui constitue une grande fierté pour tous les koldois. Je lui souhaite beaucoup de réussite dans sa nouvelle mission.