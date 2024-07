Biden annonce son retour en campagne la semaine prochaine

Le président américain Joe Biden, assailli de questions sur son âge et à l'isolement après avoir été testé positif au Covid, a affirmé vendredi qu'il reprendrait sa campagne la semaine prochaine et fustigé la vision "lugubre" de son rival républicain Donald Trump pour l'avenir.

"Les enjeux sont grands et le choix est clair. Ensemble, nous allons gagner", a-t-il dit dans un communiqué de son équipe de campagne. "La vision lugubre de Donald Trump pour l'avenir ne représente pas qui nous sommes en tant qu'Américains (...). J'ai hâte de retourner en campagne la semaine prochaine pour continuer à exposer au grand jour la menace" représentée par le programme de M. Trump, a-t-il ajouté, au lendemain de la convention républicaine qui a sacré ce dernier.





























































