Biden dit vouloir "augmenter" le nombre de pays membres du Conseil de sécurité de l'ONU

Le président américain Joe Biden s'est dit favorable à une réforme majeure du Conseil de sécurité de l'ONU en augmentant le nombre de ses membres.



Dans son discours à la tribune de l'ONU, le président américain a notamment appelé à "augmenter le nombre de membres permanents et non permanents" de cette instance majeure de l'ONU afin que des pays d'Afrique, d'Amérique latine et des Caraïbes puissent y être représentés.



Les États-Unis se tiennent "aux côtés des courageuses femmes d'Iran", dit Biden à l'ONU

Le président américain Joe Biden a assuré que les États-Unis étaient "aux côtés des courageuses femmes d'Iran" alors que Téhéran est confronté à de violentes manifestations depuis la mort d'une jeune femme arrêtée par la police des mœurs.



"Nous sommes aux côtés des courageux citoyens et des courageuses femmes d'Iran, qui manifestent en ce moment même pour défendre leurs droits les plus élémentaires", a affirmé le dirigeant américain à la tribune des Nations unies.





"Il est impossible de gagner une guerre nucléaire", lance Joe Biden



"Il est impossible de gagner une guerre nucléaire et il ne faut pas la mener", a lancé le président des États-Unis Joe Biden à la tribune de l'Assemblée générale de l'ONU.



"Nous ne permettrons pas à l'Iran d'acquérir l'arme nucléaire", a-t-il poursuivi, qualifiant également les menaces par la Russie d'utilisation des armes nucléaires de "mépris dangereux" de ses responsabilités en matière de non prolifération nucléaire.