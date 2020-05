Bignona : Le Conseil départemental débloque plus de trois (3) millions de FCFA pour payer les salaires

Les structures sanitaires de Bignona, de plus en plus désertées par les malades, font aujourd’hui face à une baisse substantielle de recettes. C’est le cas au district sanitaire de Bigorna ou plus de soixante-dix (70) agents contractuels communautaires qui étaient sous la menace d’un mois sans salaire (celui du mois d’avril) viennent d’être sauvés par le conseil départemental qui a pris en charge toute la charge salariale du mois d’avril. «L’impact du COVID 19 a fait que les structures sanitaires à Bignona ont du mal à avoir des recettes nécessaires pour motiver leur personnel communautaire», explique Mamadou Lamine Sagna médecin-chef du district sanitaire de Bignona. Avec à sa tête son président Mamina Camara, l’institution départementale a débloqué la somme de 3.315.000 FCFA pour voler au secours de ses employés de la santé communautaires pour payer entièrement leur masse salariale du mois d’avril. «Nous avons débloqué la somme de 3.315.000 FCFA pour payer les salaires de ces employés qui représentent 90% de notre district de santé », a laissé entendre le vice-président de la commission de santé du conseil départemental de Bignona, le Dr Ibrahima Tito Tamba. Ces travailleurs aux statuts précaires, ont par ailleurs saisi l’occasion pour appeler les autorités à réfléchir à une solution plus structurelle au problème. Ce soutien du conseil départemental de Bignona, à en croire El Hadj Karamo Koma porte-parole du personnel communautaire du district sanitaire de Bignona, les a sauvés. Ces travailleurs ont certes loué l’acte du conseil départemental mais «souhaitent «seule une solution plus durable peut régler définitivement notre problème ceci, au vu de la persistance de la baisse continue des recettes dans notre district sanitaire», ont soutenu ces agents de santé communautaires. Ainsi après plus de deux mois d’épidémie de COVID 19 dans la région sud, les structures sanitaires sont à bout de force. Les recettes ont sensiblement baissées du fait de la désertion des structures par les malades.























igfm