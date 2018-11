Bilan d’Aliou Cissé (4/4) : Moussa Konaté, le buteur de 2018

Il a marqué successivement contre l’Ouzbékistan (1-1, 23 mars 2018), la Corée du Sud (victoire 2-0-, 11 juin 2018) et Madagascar (2-2, 09 septembre 2018).



En tout, les Lions ont scoré 14 buts cette année. En dehors des trois buts de Konaté, les autres réalisations ont été signées par Ismaila Sarr, Mbaye Niang, Sadio Mané, Diao Baldé, Moussa Wagué, Pape Abdou Cissé, Gana Guèye, Mbaye Niang et Sidy Sarr. S’y ajoute les deux buts «contre son camp» inscrits par la Corée du Sud et la Guinée équatoriale.



Convoqué pour la première fois lors du match Afrique du Sud-Sénégal (0-0) du 29 février 2012, Moussa Konaté s’est imposé comme un «serial-killer» malgré son faible temps de jeu par rapport à ses concurrents.



En 28 sélections obtenues en 6 ans, il a inscrit 11 buts, provoqué 2 penaltys et offert une passe décisive. Des statistiques qui le maintiennent en vie dans la «Tanière» pendant qu’il traverse le désert sous les critiques.