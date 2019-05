Bilan de l'incendie de Sandaga : Une personne incommodée par les fumées évacuée... Une vingtaine de cantines calcinées

Le lieutenant-colonel, commandant du groupement d'incendie numéro 1 des sapeurs-pompiers était sur les lieux en compagnie de ses hommes qu'il a vivement félicités. Ange Diatta, puisque c'est de lui qu'il s'agit, a fait le point sur l'incendie au marché Sandaga : " nous avons été alertés vers les coups de 21 heures 40 minutes pour un feu au marché Sandaga à quelques encablures du centre commercial El Malick. Arrivés sur les lieux, ce sont les engins les plus proches, notamment le fourgon de la caserne de Malick Sy et du ministère de l'intérieur qui sont arrivés et très rapidement ils se sont employés à évacuer les habitants des maisons proches et delà ils ont tenu à contenir le feu dans son volume initial. Les dégâts sont très importants, mais on n'a pas encore procédé à une évaluation exhaustive. Cependant, une vingtaine de cantines est partie en fumée, même si notre souci était d'éviter une propagation des flammes, car la plupart des cantines est faite de bois et de bâches qui ont favorisé l'évolution du feu. À l'issue de l'enquête, la cause pourra être connue. La configuration des lieux aura été une difficulté supplémentaire... "