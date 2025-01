[Billet] Il pleut des milliards au Pool financier !

Alors là, c’est l’info qui fait trembler les murs de certaines résidences de quartiers huppés de Dakar, vu les chiffres qui défilent ces derniers jours ! Le patron du Parquet financier vient de nous balancer une annonce à couper le souffle : en à peine quelques mois, le redouté Pool judiciaire et financier a déjà fait sauter la banque avec une saisie colossale de… 2,5 milliards FCfa. Oui, vous avez bien entendu, 2,5 milliards ! Pas de faute de frappe, on parle de l’équivalent du budget de plusieurs infrastructures sanitaires. C'est une pluie de milliards innatendue.



Mais attention, ce n’est pas tout. 91 dossiers ouverts, 87 dossiers transmis aux juges d’instruction… Autrement dit, le PJF n’a pas seulement joué au détective privé, il a aussi fait son petit marché des « suspects à auditer ». Et là où ça devient intéressant, c’est que certains « suspects » ont sans doute dû « décaisser » pour rester tranquilles.



Et maintenant, on se dirige vers des « rebondissements inédits » ! Hein ? Le Pjf a démarré son marathon de saisies, et on sent bien qu’il n’est pas là pour faire du tourisme fiscal. Non, ce n’est pas une simple enquête de routine. C’est du sérieux, du lourd, du sang neuf dans le jeu de la justice sénégalaise.



En tout cas, à ce rythme, le Pjf va finir par être plus populaire que nos footballeurs ! Un vrai public qui applaudit quand l’enquête file droit et que les milliards tombent. Et coulent à flos !





































































seneweb