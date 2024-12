[Billet] "Thiaroye 2024" : Le nouveau massacre des tirailleurs sénégalais

Au Sénégal, il existe une catégorie bien particulière de gens : les intellectuels qui, au lieu de chercher à comprendre, semblent prendre un plaisir étrange à semer la confusion là où il n'y a pourtant aucune place pour elle. Prenez par exemple l’histoire des tirailleurs sénégalais, ces hommes courageux, souvent enrôlés de force par le colonisateur, qui ont sacrifié leur vie sur les champs de bataille pour défendre la France. Ces braves soldats, qui ont servi avec dignité et honneur, ont été froidement massacrés le 1er décembre 1944 à Thiaroye, après avoir réclamé simplement ce qui leur était dû : leur solde et la reconnaissance de leur sacrifice.



Mais voilà, 80 ans plus tard, un Sénégalais – et pas n'importe lequel, une personnalité de la République – se permet de jeter un discrédit hallucinant sur ces héros. Il ose les traiter de « traîtres ». Ce n’est pas un simple oubli de l’Histoire, c’est un second massacre. Celui-ci ne se fait pas par balles, mais par des mots, de l’ignorance et de l'inconscience. La chose qui est encore plus choquante, c’est que cet individu, au lieu de respecter l’héritage et la mémoire de ces hommes, cherche à retourner la situation contre eux, pour des raisons que l’on peine à comprendre.



Ce n’est pas la première fois qu'il se distingue par de telles déclarations. N’est-ce pas ce même personnage qui, par le passé, n’hésitait pas à critiquer ouvertement les écrits de nos figures les plus respectées de l’Islam, comme Cheikh Said El Hadj Malick, Cheikh Ibrahima Niass, Serigne Touba et Cheikh Omar Foutiyou ? Et si ces propos étaient tenus en 2023, après tout ce que le Sénégal a traversé, c’est presque irréel, surréaliste même.



Quel drôle de pays où l’on se permet de réécrire l’histoire à sa guise, de trahir la mémoire de nos ancêtres et de piétiner des symboles qui, pour nous, incarnent des valeurs de courage, de dignité et de sacrifice. C'est ça le "Thiaroye 2024





































