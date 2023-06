Birame Soulèye Diop sur les exactions de l’Etat: « qu’ils sachent que nous irons à la CPI et tout ce que nous allons dire sera documenté»

L’administrateur du Pastef- Les patriotes, Birame Souleye Diop a dénoncé ce qu’il qualifie de séquestration du président du parti, Ousmane Sonko depuis la tombée du verdict le condamnant à 2 ans d’emprisonnement pour le délit de corruption de la jeunesse.



« 20 jours qu'aucune autorité ne peut produire un document attestant de la légalité, de la légitimité et de la normalité de la décision qui est arrêtée de séquestrer Ousmane Sonko et de le mettre en résidence surveillée de manière tacite mais nous le disons, tout ceci est documenté. Si la justice a choisi son camp nous le répétons, il y a toujours une justice au-delà de la justice intérieure et nous produirons toute la documentation. Nous leur donnons le choix, la liberté de nous faire apporter la contradiction mais qu’ils sachent que nous irons à la Cour pénale internationale et tout ce que nous allons dire sera documenté», a alerté le numéro 2 du Pastef qui s’exprimait à l’occasion de la publication du mémorandum du Pastef sur les violences de l'État du Sénégal contre les populations intitulé « Lumière ». Birame Souleye Diop qui a commenté le document de 36 pages avec 4 points essentiels abordés et 22 annexes, a renseigné que le Pastef va mobiliser tous ses moyens pour recenser toutes informations compromettantes contre le régime de Macky Sall.







« Qu’ils continuent à nous mettre en prison, qu’ils continuent à nous tirer dessus et qu’ils le sachent aussi quand on appellera à manifester dans 2 jours (25 juin) qu’ils soient prêts à gazer encore les militants et les citoyens épris de justice, qu’ils soient prêts à tirer à balles réelles sur la population mais qu’ils sachent aussi que tout ceci sera documenté à moins qu’ils ne commencent à enterrer les cadavres dans les rues pour éviter qu’on les voit et ils en sont capables», a-t-il dit.



Birame Souleye Diop a saisi la tribune pour annoncer la tenue ce jeudi 23 juin de la présentation de la phase opérationnelle de la saisine des juridictions internationales contre la répression sanglante.





Le document présenté par le bureau politique national de PASTEF-Les Patriotes évoque les violences de l’Etat du Sénégal contre les populations civiles avant, pendant et après la décision judiciaire du 1er juin 2023. Les raisons des manifestations massives et populaires, les complots politico-judiciaires contre Ousmane Sonko, la traque contre le Pastef et contre toutes voix dissonantes, le bilan de la répression aveugle de l’état et de ses milices, le maintien de l’ordre, le terrorisme d’état entre autres ont été étudiées. Dans la documentation, Pastef y recense +650 arrestations, 30 décès liés à une répression aveugle de l’Etat dont plus de 80% ont été tué par balles et 157 blessés.















































































