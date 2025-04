Blanchiment 125 milliards : le fils de Macky SALL convoqué par le Pool judiciaire financier

L’enquête sur les plus de 125 milliards de francs CFA de transactions douteuses révélées par la CENTIF se poursuit. Selon L’Observateur de ce lundi 28 avril, le Parquet financier a convoqué Amadou SALL, fils aîné de l’ancien Président Macky SALL.



Il est attendu le 7 mai prochain pour s’expliquer sur une opération portant sur 10 milliards de francs CFA. D’après le journal, une partie de cet argent, sous forme de bons de caisse, « a transité dans le compte de la société Woodrose Investment Ltd logé à la banque NSIA et géré par la dame N. S. Ndiaye, visée aussi dans le réquisitoire introductif du parquet ».





L’enquête indique aussi que « Ndèye Seynabou NDIAYE avait fait une procuration à Amadou SALL pour gérer le compte. Ce qui laisse croire qu’il en serait le bénéficiaire économique ».



Toujours selon L’Observateur, l’entourage d’Amadou SALL affirme que l’argent « proviendrait de la vente d’un terrain offert par son père. L’opération a été conduite par le député-maire Farba NGOM. Ce qui serait à l’origine des transferts d’argent entre les comptes de la société de [ce dernier] et de Woodrose Investment Ltd ». Le journal précise aussi qu’Amadou BA et Karim MBACKE sont convoqués dans ce même dossier.































Walf