Blanchiment d’argent à Dakar – Les Fares nient et menacent mais c’est peine perdue

Les Farès, patrons de la société Batiplus accusés de blanchiment d’argent ont osé se fendre ce lundi d’un communiqué dans la presse, du moins dans une certaine presse pour nier les faits et menacer la presse de poursuites judiciaires. Ce communiqué sert manifestement à divertir les gogos et à intimider les poltrons. C’est peine perdue car il est établi que les Farès qui crient au voleur se sont volés aux mêmes. Et c’est bien ce qui ressort des déclarations des uns et des autres lorsqu’ils ont été entendus par les enquêteurs. Ils ont surtout été confondus par les déclarations de la principale accusée dans cette affaire, la dame Rachelle Sleylati et le fameux courtier qui leur servait d’intermédiaire. Ce dernier, à plusieurs reprises, a déposé de fortes sommes d’argent auprès de tierces personnes sans aucune trace comptable car il ne réclamait ni reçu ni décharge, se contentant seulement de faire ce qu’on lui dit, donner l’argent et partir.

Mas la dame Sleylati, comptable chargée des décaissements, prenait soin de tout noter même si son patron lui demandait toujours d’effacer les traces de ces décaissements. Elle a apporté les preuves de ses allégations auprès des enquêteurs mais les puissants patrons de Batiplus ont quand même réussi à la faire arrêter sous l’accusation de détournement d’un argent qu’ils ont eux-mêmes… détourné ou, à tout le moins utilisé dans des conditions et à des fins douteuses.

Si le fait de garder la dame Rachelle Sleylati en prison constitue un scandale, il est plus scandaleux de voir les blanchisseurs d’argent tenter de menacer les journalistes qui ne font que relayer leurs turpitudes. Et, lorsqu’ils affirment que même les parents de Rachelle ont proposé de vendre leurs biens immobiliers pour rembourser les sommes prétendues détournées par leur fille, cela procède d’une réaction logique de parents qui ne souhaitent pas voir leur progéniture emmêlée dans des procédures judiciaires, cela ne constitue aucunement une sorte d’aveu comme ils tentent de le proposer dans leur communiqué.



Mamadou Ndiaye, Dirpub dakarposte