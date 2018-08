Blanchiment de capitaux : Des Sénégalais et des Nigérians arrêtés

Joli coup de filet de la Division spéciale de lutte contre la cybercriminalité de la police. Selon Libération, elle a arrêté un groupe de six individus pour blanchiment de capitaux. Il s’agit d’opérateurs sénégalais de transfert d’argent et de Nigérians.



Le journal précise que les concernés ont mis en place plusieurs points de transfert entre les Parcelles Assainies et Ouest-Foire. Moyennant commissions, ils blanchissaient des fonds illicites avant de les expédier dans des comptes basés au Nigeria.