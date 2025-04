Blanchiment portant sur 9 milliards : Sidy Diagne de Excaf inculpé

Sidy Diagne, qui assurait la gestion des biens familiaux de feu Ben Bass Diagne, fondateur du Groupe Excaf Telecom, en tant que représentant légal, a été inculpé mardi dernier par le juge d’instruction du Pool judiciaire financier pour abus de biens sociaux, dans une affaire estimée à 9 milliards de francs CFA, révèle L’Observateur dans son édition de ce vendredi 25 avril.



Tout est parti d’une plainte déposée en janvier dernier par Jupiter Diagne, l’un des héritiers, qui accuse ses frères d’irrégularités dans la gestion des fonds et du partage des dividendes du groupe Excaf. Dans sa plainte, il évoque des faits d’abus de confiance et de détournement de dividendes, détaille la même source.



La Division des investigations criminelles (DIC), saisie du dossier, a mobilisé ses enquêteurs spécialisés en affaires économiques et financières pour mener une enquête approfondie. Le titre de Gfm, citant des sources proches du dossier, rapporte que l’intégralité de la comptabilité du groupe a été passée au crible, et tous les héritiers ont été entendus.À l’issue de cette enquête, le dossier a été transmis au Parquet financier, qui a ouvert une information judiciaire.





































Rewmi