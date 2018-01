Bocar Ly, viré de la SAPCO !

Bocar, LY est désormais ex Directeur général de la Société d’Aménagement et de Promotion des Côtes et Zones touristiques du Sénégal (SAPCO)Il a été remplacé à ce poste par Maître Aliou SOW, Avocat . Titulaire d’un DEA en mathématique, Bocar Ly est casé comme Président du Conseil de Surveillance de l’Agence sénégalaise pour la Promotion touristique (ASPT) au ministère du Tourisme, en remplacement de Racine SY