Bogal et Bounkiling, dernières étapes d’une tournée économique de 5 jours dans le Pakao

Au cinquième et dernier jour de cette tournée économique qui a commencé lundi, le président Sall a d'abord effectué une visite à la grande mosquée de Sédhiou, où il a accompli la prière de vendredi.



En début d’après-midi, il s’est rendu dans la cité religieuse de Bogal pour rendre une visite de courtoisie au guide religieux Thierno Abdourahmane Barry.



l a ensuite pris la direction de Bounkiling où il est arrivé vers 22 heures, pour la dernière étape de sa tournée économique.



Il y a d’abord inauguré un centre de formation professionnelle des métiers de la foresterie, présenté comme une ‘’école de référence qui vise à booster le potentiel forestier de la Casamance’’



‘’La réalisation de ce centre traduit notre ambition de valoriser nos ressources forestières en vue d’asseoir un développement durable apte à construire les impératifs économiques, écologiques et sociaux’’, a notamment dit le président Sall.



Dans une perspective de ‘’promotion de l’économie verte et de création d’emplois adaptés, le centre de formation dispose des filières dans les métiers d’entrepreneuriat forestier, de transformation de produits forestiers, de gestion forestière, ainsi que d’autres offres de formation en adéquation avec la demande’’.



Devant une foule nombreuse, le chef de l’Etat s’est engagé à ‘’octroyer des bourses pour le bénéfice des apprenants de ce centre dont une bonne partie vient d’autres régions du pays’’.



‘’Ce centre aura aussi une vocation sous régionale en s’ouvrant à nos frères de la Gambie et de la Guinée Bissau dans le souci de prendre en compte la continuité écologique et les interactions fortes des acteurs forestiers de la Sénégambie méridionale’’, a -t-il poursuivi.



Macky Sall a salué les populations de Bounkiling pour ‘’le bel accueil malgré l’heure tardive’’. Il a dans la foulée procédé au lancement des travaux de voirie, d’assainissement et d’éclairage public à Bounkiling, des chantiers mis en oeuvre dans le cadre du Programme pour la modernisation des villes (Promovilles).



‘’Bounkiling est désormais bénéficiaire de Promovilles avec près de 7 kilomètres de voirie et d’autres infrastructures pour un montant de 2, 67 milliards FCFA’’, a souligné Macky Sall.



Il a aussi lancé les travaux de construction de la Maison de la jeunesse et de la citoyenneté de Bounkiling, financé pour un montant de près d’un milliard FCFA.



Au lendemain de son arrivée lundi à Sédhiou, le chef de l’Etat avait présidé un conseil présidentiel territorialisé consacré au développement de Sédhiou. Un budget triennal d’investissement de 400 milliards FCFA avait été arrêté pour ‘’répondre aux attentes du Pakao’’.



Ce budget d’investissement a été validé lors d'un conseil des ministres décentralisé, qu'il a présidé mercredi dernier.



Il a par la suite procédé à l’inauguration du pont de Marsassoum, baptisé du nom de Famara Ibrahima Sagna. Il a par ailleurs réceptionné l’hôpital régional Amadou Tidiane Ba et lancé les travaux de construction de la sphère administrative de Sédhiou.



Il a dans le même temps procédé au lancement des travaux de Promovilles dans le département de Goudomp, ainsi qu'à la pose de la première pierre de la Maison de la jeunesse dudit département.



Mais il a surtout lancé un appel fort en soulignant qu'il tendait la main à ses ‘’frères du Mouvement des forces démocratiques de la Casamance (MFDC) pour le dépôt définitif des armes’’.



Ce samedi, le chef de l’Etat prendra congé de ses hôtes du Pakao pour se rendre à Madina Gounass, dans le département de Vélingara, où il prendra part à l’ouverture du Daaka, la retraite spirituelle qui se tient chaque année dans cette ville religieuse.

































































