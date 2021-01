Bokk Guis Guis Touba: Cheikh Abdou Bara Dolly Mbacké persona no grata

Les responsables et militants du parti Bokk Guis Guis qui menacent même de quitter le parti si Cheikh Abdou Bara Bolly est choisi pour conduire la liste aux prochaines élections locales. “On s’est réuni ici avec toutes les communes rurales y compris Mbacké et Touba. Non seulement, on n’a pas senti la présence de l’honorable député Cheikh Abdou Bara Dolly Mbacké comme responsable au niveau départemental mais depuis qu’on l’a élu député, il n’a même pas organisé une réunion pour massifier le parti ou bien même pour encourager les responsables. C’est une situation que l’on déplore.On va informer la direction du parti afin qu’elle prenne ses responsabilités. Nous ne voulons plus qu’il coordonne le parti au niveau départemental“, a déclaré sur Rfm, Cheikh Diagne, responsable Bokk Gui Guis .



Ils interpellent le président Pape Diop afin qu’il prenne ses responsabilités. “Il (Ndlr : Cheikh Abdou Bara Bolly) nous met en mal avec la population en disant qu’il nous a remis lors des élections présidentielles, pour chaque commune, 1 million de franc Cfa. Alors que c’est tout à faut faux. Chaque commune n’a reçu que 126.000 franc. Et c’est de la part du président Pape Diop qui l’a donné comme moyen de campagne lors de l’élection présidentielle. Il montre un coup contre le président Pape Diop, contre le parti Bokk Guis Guis“, a-t-il conclu.