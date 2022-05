Bonne gouvernance: trois rapports de l’Ofnac remis au Président Macky Sall

Les rapports 2019, 2020 et 2021 de l’Office national de lutte contre la fraude et la corruption (Ofnac) ont été remis marsi au Président de la République Macky Sall.

Il s’agit d’enquêtes menées par les experts de l’OFNAC pour identifier toutes les pratiques de fraudes et de corruptions dans une approche de sensibilisation pour promouvoir la transparence dans la gouvernance des affaires publiques.

L’un des défis pour l’OFNAC est de mener à bien la stratégie nationale de lutte contre la corruption qui découle de la vision du Président Macky Sall à travers l’axe 3 du plan Sénégal émergent.



« Cette remise des rapports d’activités, qui est une étape clé dans le processus de reddition des comptes, constitue une avancée significative et considérable dans la prévention et la lutte contre la corruption. Elle permet à l’OFNAC de communiquer sur l’exécution de ses missions, les difficultés rencontrées, les

opportunités explorées, les dysfonctionnements constatés dans la gestion

des affaires publique et les résultats obtenus », a réagi le Forul du justiciable, à travers un communiqué.



























































Le Soleil.sn